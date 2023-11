وی اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر کنشگری جوانان در انقلاب اسلامی است و دانشجویان به عنوان نخبگان میانی جامعه، تامین کننده امید در جامعه و سخن گو در مورد آینده روشن کشور هستند. وی با اشاره به اینکه سال‌هاست کشور ما آماج ترور روانی و ترور تخیل آینده، توسط دشمنان است، تصریح کرد: تمام بدخواهان کشور سال هاست به ما اجازه تخیل آینده را نمی دهند و به تصویر و رویا می فروشند.

یامین پور با اشاره به اینکه گونه جدید اداره دنیا گونه اشغال نظامی نیست، اظهار کرد: گونه جدید اداره دنیا استعمار فرانو است که ابزارش هنر وسینما است و اگر امروز شاهد هستیم در فلسطین هنوز دارند با بمب آدم می شکنند، دلیلش وجود انسان هایی وحشی و غاصب که خوی حیوانی دارند، است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در شاخص های توسعه انسانی جزو رتبه های برتر دنیا هستیم، خاطر نشان کرد: از اول انقلاب تاکنون تعداد تختهای بیمارستانی اضافه شده، ۱۵۰ هزار تخت است که ۱۵ هزار تخت فقط در دو سال اخیر اضافه شده است.

یامین پور با اشاره به پیشرفت های بانوان در عرصه های مختلف افزود: در مسابقات آسیایی سال جاری، ۲۰ درصد از کاروان ورزشی از بانوان بودند که ۳۰ درصد مدال ها را بانوان کسب کردند.

