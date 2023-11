SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: عکس/ صفحه اول روزنامه‌های پنج شنبه ۱۱ آبان ماهراهبرد اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی؛ باید راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی بسته شود؛ تیتر برخی روزنامه‌های پنج شنبه 11 آبان ماه ۱۴۰۲ است.

MASHREGHNEWS: عکس/ صفحه نخست روزنامه‌های چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲توفان انصارالله، جنایت در جبالیا با ۶ تن بمب، کابوس اسرائیل تعبیر شد انصارالله به حزب‌الله لبنان پیوست، تیتر برخی روزنامه‌های چهارشنبه دهم آبان ماه ۱۴۰۲ است.

ISNA_FARSI: نمایشگاه «گُلِ مراد» در نگارخانه شفق برپا می‌شودنمایشگاه خوشنویسی «گُلِ مراد» روز پنجشنبه (۱۱ آبان ماه) ساعت ۱۵ در نگارخانه شفق برپا می‌شود.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندرانرئیس پلیس راه استان مازندران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

ISNA_FARSI: رونمایی از ۷ محصول فناورانه نانویی در نمایشگاه نانومدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از آغاز این نمایشگاه از روز شنبه، ۱۳ آبان ماه جاری خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۷ محصول نانویی رونمایی می‌شود.

ISNA_FARSI: تجمع تهرانی‌ها مقابل دانشگاه تهران و برگزاری پویش برگرداندن غذای «مقلوبه»تهرانی‌ها روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان ماه در مقابل سر در دانشگاه تهران تجمع کرده و پویش مردمی پخت و برگرداندن غذای «مقلوبه» را برگزار می‌کنند.

