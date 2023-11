عوارض سرب بر سلامت کودکان / مشکلات شایع گوارشی در مواجهه با سرب

وی ادامه داد: نوشیدن آب آلوده یا خوردن گیاهان و ادویه‌های آلوده و سایر غذاها می‌تواند باعث این مشکل شود و گاهی خوردن خاک، رنگ دیوار و موادی که ارزش غذایی ندارند هم به شدت باعث مشکلات آلودگی با سرب خواهد شد که در بیشتر موارد به دلیل کم‌خونی یا اختلالات روانی است.

بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، این پزشک تاکید کرد: به نظر می‌رسد که بررسی سطح سرب در این گروه سنی چه به صورت غربالگری همه شیرخواران یا مدنظر قرار دادن احتمال مسمومیت با سرب در کودکان و نوجوانان مبتلا به درد شکمی مزمن یا یبوست مزمن و اثبات بالا بودن سطح سرب و اقدام درمانی به موقع، می‌تواند از اقدامات تشخیصی غیرضروری و گاه تهاجمی در آنها بکاهد.

حسینی در پایان افزود: در گروه سنی کودک و نوجوان، منابع آلودگی با سرب عمدتا خوردن مکرر و متناوب مواد حاوی سرب نظیر خاک و گرد و غبار آلوده، تکه‌ها یا ورقه‌های رنگ دیوار حاوی سرب، مواد غذایی آلوده، داروهای سنتی حاوی سرب یا بلع یک جسم خارجی حاوی سرب است؛ بنابراین یک بررسی محیطی در محل زندگی کودکان با علائم‌گوارشی و سطح سرب بالا می‌تواند در بهبود شرایط و پیشگیری از وقوع مسمومیت با سرب در سایر کودکان یا ساکنان بعدی چنین محیط‌هایی موثر باشد.

