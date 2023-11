رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملیاتی نشدن همه ظرفیت‌های استان تصریح کرد: بخش عمده ظرفیت‌های معدنی استان در بخش دولتی حبس شده است و نه خودشان بهره‌برداری می‌کنند و نه به دیگران اجازه بهره‌برداری می‌دهند.

پورابراهیمی با اشاره به کمبودهای دستگاه قضا در استان کرمان اعم از ساختمان اداری و نیروی کار، در ادامه تصریح کرد: فضای همدلی و مودت در استان وجود دارد و کرمان گام‌های بلندی در راستای توسعه استان برداشته است.

او از ترک فعل برخی مسئولان سخن به میان آورد و اظهار کرد: از ۱۵ درصد حقوق مالکانه استان کرمان در طول ۱۵ ساله گذشته کمتر از دو درصد پرداخت شده است. همچنین ذبیح الله اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس در این جلسه بیان کرد: مدیران ما مشکل ایجاد می‌کنند و استاندار رفع موانع می‌کند.

