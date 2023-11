این مقام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه اظهار داشته است که «شیر خشک تأمین می‌شود» اما «نمی‌توانیم به تعداد زیاد در اختیار نوزادان قرار دهیم.» فرامرز خدائیان‌چگینی، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، چهاردهم اردیبهشت مدعی شده بود که «کمبود شیر خشک» در ایران وجود ندارد و فروش آن با «کد ملی» نادرست است.

هر چند اندکی بعد و نیمه مهر در پی افزایش گزارش‌ها از «کمیاب شدن شیرخشک در ایران»، سازمان غذا و دارو از زیرمجموعه‌ای وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که فروش شیرخشک در داروخانه‌ها از پنج‌شنبه بیستم مهر «تنها با ارائه کد ملی نوزاد ممکن است.»

در پی بحرانی شدن وضعیت تامین شیر خشک در ایران و جیره‌بندی آن در بسیاری از مناطق کشور، بخش فارسی «صدای آمریکا» در گزارش‌های مختلف به این موضوع و سرگردانی پدران و مادران بین داروخانه‌های شهرها پرداخته است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHARGHDAILY: وضعیت تأمین شیر خشک در اصفهان عادی نیست/ با کمبود مواجه هستیمبه گزارش شبکه شرق، محمود اعتباری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به میزان شیرخشک معمولی الان وضعیت عادی نیست اما کمبود جدی نیز نداریم. وی افزود: شیر خشک تأمین می‌شود اما نمی‌توانیم به تعداد زیاد در اختیار نوزادان قرار دهیم.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نیاز مجموعه سلامت فارس به تأمین ۲۸۰ دستگاه آمبولانسرئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از نیازمندی‌های مجموعه سلامت را تأمین ۲۸۰ دستگاه آمبولانس عنوان کرد و از خیران خواست تا در این زمینه مشارکت داشته باشند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شودرئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از بازنگری شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۸ متخصص جدید در راه اسفراین/ جذب ۲ دو رشته جدید جراحی مغز و اعصاب و توانبخشیرئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از اختصاص ۱۸ متخصص جدید به اسفراین خبر داد .

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کتاب «آموزش و مشاوره پیش از ازدواج» منتشر شدکتاب «آموزش و مشاوره پیش از ازدواج؛ مفاهیم، دیدگاه‌ها و کاربست در عمل» نوشته مریم السادات فاتحی‌زاده، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان توسط انتشارات این دفتر منتشر شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گردشگری هرمزگان نیازمند توجه بیشتر در تامین بنزین مسافرانرئیس شورای شهر بندرعباس، با اشاره به صفوف طولانی پمپ‌بنزین‌ها، معتقد است: تداوم وضعیت پمپ‌بنزین‌ها، صنعت گردشگری هرمزگان را به چالش می‌کشد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕