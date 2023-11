SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حضور زاکانی در صحن شورای شهر تهران برای ارائه گزارش سفر چینشهردار تهران صبح امروز با حضور در صحن شورای شهر تهران گزارش دستاوردهای سفر مدیریت شهری به چین را ارائه داد.

ISNA_FARSI: تهران به سمت سالمندی می‌رود/ لزوم ارائه گزارش اجرای مصوبه«تهران شهر دوستدار سالمند»به شورای شهررئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران اعلام کرد که شهرداری گزارشی از وضعیت اجرای برنامه‌های تهران شهر دوستدار سالمند را ارائه کند.

ISNA_FARSI: از لزوم حرکت به سمت برقی سازی حمل و نقل عمومی در تهران تا پیگیری موضوعات پایتخت در سطح سران قوااعضای شورای شهر تهران پس از صحبت های شهردار تهران درباره تشریح دستاوردهای سفر به چین، سوالات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

ISNA_FARSI: دستاوردهای سفر شهردار تهران به چین ماحصل صدها روز پیگیری بودرییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: دستاوردهای سفر به چین ماحصل صدها روز پیگیری بود.

ISNA_FARSI: ارسال نامه به دادستانی برای پیگیری موضوع حریم تهرانرئیس شورای شهر تهران از ارسال نامه‌ای مستدل به دادستانی برای پیگیری موضوع حریم تهران خبر داد.

ISNA_FARSI: بنز ۱۰۰ میلیاردی در تهران توقیف شدرئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از توقیف یک دستگاه خودروی سواری بنز قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال ازسوی ماموران این پلیس خبر داد.

