عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: جوانان باید در جای مناسب دادشان را بزنند

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ETEMADONLINE: مالکان با سند قولنامه‌ای بخوانند/ اعتبارزدایی از اسناد دستی در دستورکار مجمع تشخیصموضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: طرح استخدام کارکنان دولت مجدد اصلاح می‌شودنایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون به زودی جلسه‌ای برای رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برگزار می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: ممکن است عوامل نفوذی در لایحه حجاب خط‌هایی بدهندبه گزارش شبکه شرق، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره شاخص اصلاح طلب در روزهایی که جهان در شوک جنگ غزه است، به سوالاتی درباره کارکرد و مدیریت این روزهای مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF، مشارکت مردم در انتخابات مجلس دوازدهم و فعالیت اصلاح طلبان، محمود احمدی نژاد و سیدمحمد خاتمی و ... پاسخ داد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: حمایت از جوانان برای تحقق توسعه ای پایدار لازم استرئیس دانشگاه ارومیه گفت: باید برای رسیدن به توسعه ای پایدار در کشور، از جوانان و حوزه جوانان، حمایت و پشتیبانی شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: محسن رضایی: از عملیات طوفان الاقصی اطلاعی نداشتیم/ اشغال غزه خط قرمز ماستبه گزارش شبکه شرق، محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد که بسیاری از کشورها خواستار پایان دادن به جنگ غزه هستند اما آمریکا و اسرائیل این را نمی‌خواهند. وی گفت که نتانیاهو دایره جنگ را گسترش می‌دهد تا شکست‌های خود را بپوشاند و عقلا باید با این کار مقابله کنند.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هشدار مهم به مالکان خانه‌های قولنامه‌ایبه گزارش شبکه شرق، موضوع سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی سال‌های اخیر توسط مجلس مطرح شد که تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده و هم‌اکنون برای بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕