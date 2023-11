وی افزود: یعنی اگر اکنون چینی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران و از جمله پروژه‌های نفتی و گازی ایران باشند چه عضو بریکس و شانگهای باشیم و یا نباشیم، سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر هم برای سرمایه‌گذاری محدودیت داشته باشند چه عضو بریکس و شانگهای باشیم و یا نباشیم این محدودیت اعمال می‌شود و ما نمی‌توانیم کارمان را پیش ببریم.

سفیر پیشین ایران در چین بیان داشت: تنها چیزی که ما در فاصله ۳ تا ۵ سال آینده می‌توانیم از آن استفاده کنیم بکارگیری ارزهای ملی است که احتمالا در روابط ایران با کشورهای عضو تاثیر داشته باشد. البته ما زمانی که عضو بریکس هم نبودیم با هندوستان این مراوده را داشتیم هرچند با عضویت در مجموعه بریکس ممکن است تاحدی این تقریب بیشتر شود. ولی در هر حال با افریقای جنوبی با ارز ملی نمی‌توانیم کار کنیم و عضویت در مجموعه بریکس نیز این اوضاع را تغییر نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: تاثیر عضویت ما در بریکس و شانگهای در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بعید است که تاثیر معنادار و جدی داشته باشد که بتواند منجر به جذب سرمایه در حوزه انرژی و بخصوص نفت و گاز کشور شود. ملائک گفت: در زمینه تاثیر عضویت در بریکس و شانگهای بر تجارت و صادرات نفت و گاز نیز باید گفت اکنون بیشتر صادرات نفت ما محدود به چین و هند است چه داخل و بریکس و شانگهای باشیم و یا نباشیم، این دو کشور در هر حال طرف‌های اصلی تجارت نفت و فراورده‌های ما هستند. بعبارت دیگر عضویت در این دو مجموعه در کوتاه‌مدت تسهیلاتی برای فروش نفت ما ایجاد نمی‌کند و ضمن اینکه تاثیری نیز بر قیمت فروش ما نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: درواقع عضویت در بریکس و شانگهای برای ما عایدات سیاسی دارد یعنی یک فضای جدی وجود دارد که در چشم‌انداز ۱۰ تا ۲۰ سال آینده تغییراتی در نظام بین‌الملل بوجود بیاید و ما توانسته‌ایم که زمینه‌سازی اولیه و در آن فضا سهم بیشتری داشته باشیم.

