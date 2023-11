عشق اینستاگرامی دختر جوان را به تله مهندس قلابی انداخت

حامد گفت اقامت خارج از کشور را دارد و مهندس است و شرکت دارد. من هم حرفش را باور کردم، اما همه‌اش دروغ بود.یکی از دوستانش با من تماس گرفت و گفت او هر چه گفته دروغ گفته است و قصد دارد پس‌اندازی که من دارم را از دستم در بیاورد. وقتی موضوع را به حامد گفتم شوکه شد. او وقتی فهمید من چه اطلاعاتی از خانواده‌اش دارم باورش نمی‌شد.من نگفتم. قول داده بودم نگویم. من آدم باشخصیتی هستم. زندگی سالمی ‌دارم و اصلاً فکر نمی‌کردم چنین دامی ‌برایم پهن شده باشد.من فوق لیسانس دارم. کار می‌کنم و درآمد خوبی دارم.

ETEMADONLINE: تحولات غزه عربستان را به صرافت خرید تسلیحات فرانسوی انداختبعد از به بن‌بست رسیدن ظاهری مذاکرات همکاری امنیتی بین ریاض و واشینگتن به‌ویژه بعد از تحولات اخیر در غزه، عربستان به‌سرعت در حال سامان دادن به توافق تسلیحاتی با فرانسه است. به گزارش اعتمادآنلاین، رسانه‌های عربی با استناد به گزارش یک روزنامه فرانسوی خبر دادند، عربستان سعودی در حال بررسی خرید جنگنده‌های فرانسوی رافائل است.

ISNA_FARSI: پیام تبریک رئیس جمهور به مناسبت انتصاب آقای فتاح به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)رئیس جمهور در پیامی انتصاب مهندس فتاح از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به سمت «رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)» را تبریک گفت.

ISNA_FARSI: نسل جوان دهه ۸۰ و ۹۰ موتورهای پیشرفت و تحول کشور هستندسخنگوی دولت نسل جوان دهه ۸۰ و ۹۰ را موتورهای پیشرفت و تحول کشور خواند.

ISNA_FARSI: مادری که به عشق فرزندش در خواف مدرسه می‌سازدمدیر آموزش و پرورش خواف اظهارکرد: تفاهم‌نامه ساخت یک باب مدرسه به همت مادری که به عشق فرزندش مدرسه می‌سازد به امضا رسید.

TASNIMNEWS_FA: ژنرال‌های صهیونیست: ورود زمینی به غزه یعنی افتادن در تله حماسآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

ETEMADONLINE: سال گذشته رهبران غربی آنقدر خود را دل نازک نشان دادند به خاطر فوت یک خانم در سالن ارشاد، دنیا را به عزاخانه تبدیل کردندمحمدرضا نقدی رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: خدا را شاکر هستیم که آمریکا را به دام انداخت. ما چگونه‌ می‌توانستیم چهره واقعی آمریکا را به دنیا بشناسانیم و یا به چه نحو می توانستیم ملت‌ها را به واکنش علیه آمریکا واداریم.

