ISNA_FARSI: چطور «کلاس بی معلم» را به آموزش و پرورش گزارش دهیم؟والدینی که فرزند آنها در کلاس درس معلم ندارد، می توانند برای پیگیری موضوع از سوی آموزش و پرورش، مشخصات مدرسه را در شبکه شاد برای این وزارتخانه ارسال کنند.

ISNA_FARSI: تلفیق خدمات سلامت و آموزش مهمترین ویژگی برنامه آموزش پزشکی ایران استعضو فدراسیون جهانی آموزش پزشکی، تلفیق خدمات بهداشتی و آموزشی اجتماعی محور در ایران را، نمادی فوق العاده برای پاسخگویی اجتماعی در برنامه پزشکی خانواده برشمرد.

ISNA_FARSI: پولاد کیمیایی: امیدوارم اولین کارم در تئاتر بالاخره اتفاق بیفتدپولاد کیمیایی در تدارک اولین حضور خود برای بازی روی صحنه تئاتر است.

ISNA_FARSI: هنیه: جنگ غزه نبردی سرنوشت ساز بین معتقدان به تسامح و همزیستی و نازی ها استاسماعیل هنیه در پیامی خطاب به اشغالگران صهیونیست گفت: ایستادگی مردم ما نقشه‌های دشمن برای نکبت جدید (کوچاندن دوباره ملت فلسطین) را خنثی کرده است.

ISNA_FARSI: هنیه: گزارش تلفات ارتش اشغالگر، دشمن و مردمش را شوکه خواهد کرداسماعیل هنیه در پیامی خطاب به اشغالگران صهیونیست گفت: ایستادگی مردم ما نقشه‌های دشمن برای نکبت جدید (کوچاندن دوباره ملت فلسطین) را خنثی کرده است.

ISNA_FARSI: شویگو: اوکراین در حال شکست است/ اف-۱۶‌ها طی بیست روز منهدم می‌شوندوزیر دفاع روسیه امروز (چهارشنبه) گفت، تلاش‌های کی‌یف برای پیشروی در خط مقدم همچنان بی‌فایده است و نتیجه آن شکست در میدان نبرد و تضعیف روحیه نیروهای اوکراینی بوده است.

