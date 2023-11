او افزود: برگزاری این آیین برای ستایش درگذشتگان نام‌آور بوده و حال و هوای میدان جنگ در گذشته را دارد، با این تفاوت که به‌جای پوشیدن زره، یک بالاپوش سنتی به نام قَتِرَه (ستره) بر تن کرده و به‌جای شمشیر، چوب‌دستی در دست می‌گیرند و به‌جای کلاه‌خود، دستاری به شکل کلاه‌خود بر سر می‌کنند که علاوه بر پوشاندن قسمت بالای سر، گوش‌ها را هم پوشانده و روی شانه‌ می‌افتد؛ این کلاه خود بیشتر شبیه به کلاه‌خودهای عصر صفوی است.

نظری ادامه داد: اجراکنندگان این آیین، در یک راستا و در یک صف قرار گرفته و با ریتم نوازندگان ساز و دهل حرکاتشان را تنظیم می‌کنند. نوازندگان در آغاز مراسم ریتم سنگین‌تری را به‌کار برده و به دنبال آن اجراکنندگان چوب‌دستی را با ریتمی آرام به بالا برده و سپس به‌آرامی بر زمین می‌گذارند. سپس با یک حرکت و چرخش ۱۸۰ درجه، چوب‌دستی‌ها را نزدیک به زمین قرار داده و به دور خود می‌چرخند، که این حرکت نماد بازی چرخ روزگار است.

مسئول ثبت آثار ناملموس استان ایلام توضیح داد: بعد از مدتی نوازندگان ساز و دهل به ریتم خود سرعت بیشتری بخشیده و مراسم از شکل حزن‌انگیز خارج شده و شکل حماسی به خود می‌گیرد. اجراکنندگان نیز دست از حرکات آرام کشیده و به حرکات حماسی پرداخته و با این اقدام می‌خواهند این موضوع را نشان دهند که روحیه جنگاوری و شجاعت فرد فوت‌شده، که معمولا فردی شجاع و قهرمان بوده، هنوز پابرجاست و آماده مقابله با هرگونه پیش‌­آمدی هستند.

نظری با بیان این‌که مراسم چوبازی عزای ایل شوهان به شماره ۲۷۰۱ در سال ۱۴۰۱ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده است، افزود: این مراسم ریشه در گذشته‌های دور دارد و معمولا برای کسانی برگزار می‌شود که در راه حفظ امنیت و دفاع از مرزوبوم کشور جان خود را فدا کرده‌اند، به همین دلیل است که حال ­و هوای میدان رزم را داشته و روحیه جنگاوری در آن بسیار مشهودتر است.

