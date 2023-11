عبور 450 خارجی و فلسطینی دو تابعیتی از گذرگاه رفح

گفتنی است گذرگاه مرزی رفح مصر امروز برای انتقال افرادی که در حملات اسرائیل به غزه دچار جراحت شدید شده بودند، گشایش یافت.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: خروج نخستین مجموعه از شهروندان خارجی از غزه به مصربه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخستین مجموعه از شهروندان خارجی و دو تابعیتی در نوار غزه امروز -چهارشنبه- از طریق گذرگاه رفح به مصر رفتند. این در حالی است که پیشتر مقامات مصری اعلام کردند که این گذرگاه تنها برای انتقال ۹۰ مجروح فلسطینی و خروج حدود ۴۵۰ شهروند خارجی و دو تابعیتی گشوده شده است.

ISNA_FARSI: موافقت مصر با انتقال زخمی‌های غزه و دوتابعیتی‌ها از گذرگاه رفحمسؤولان مصری آمادگی خود را برای استقبال از تعدادی از فلسطینی‌های دارای جراحات سنگین و افراد دوتابعیتی از گذرگاه رفح اعلام کردند.

ISNA_FARSI: مصر: ۷۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه آماده ورود به غزه هستندیک مقام استان سینای شمالی مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۷۵ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه به مصر رسیده‌اند تا از طریق گذرگاه رفح وارد غزه شوند.

ALARABIYA_FA: واشینگتن از پیشرفت مذاکرات بازگشایی گذرگاه رفح برای خروج‌ آمریکاییان از غزه خبر دادمتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مذاکرات ایالات متحده با طرف‌های ذی‌ربط در چند ساعت گذشته برای تامین عبور امن آمریکایی‌ها و سایر خارجی‌های مایل

DW_PERSIAN: خروج نخستین گروه خارجیان از نوار غزه از طریق گذرگاه رفحده‌ها تبعه خارجی توانسته‌اند نوار غزه را از طریق گذرگاه رفح ترک کرده و وارد مصر شوند. گفته می‌شود، قطر در هماهنگی با آمریکا موفق به میانجی‌گری میان مصر، اسرائيل و حماس برای خروج اتباع خارجی و شماری از مجروحان شده است.

