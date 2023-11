طی 24 ساعت گذشته 13 نظامی اسرائیل در غزه کشته شدند

ارتش اسرائیل روز گذشته از مرگ 2 نظامی خود در غزه خبر داده بود و صبح امروز نیز اعلام کرد که 9 تن دیگر از نظامیان این کشور در درگیری‌ها در غزه کشته شده‌اند.

