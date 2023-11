طرز تهیه چاشنی خوشمزه اکبر جوجه رستورانی

نکته مهم:برای درست‌کردن این سس با روش دیگر می توانید مقدار زیادی پیازداغ درست کنید و در یک تابه پیازداغ، رب انار،برای تهیه سس اکبر جوجه با ادویه به صورت زیر عمل کنید:اخبار از پلیکان تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردهیچ مقام دولتی نمی‌تواند مانع اجرای حکم دادگاه برای رفع توقیف «انتخاب» شود | در غیراین صورت، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شدهیچ مقام دولتی نمی‌تواند مانع اجرای حکم دادگاه برای رفع توقیف «انتخاب» شود | در غیراین صورت، به انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: طرز تهیه یک دسر اسپانیایی ساده و خوشمزهپان اسپانیا همانطور که از اسمش پیداست اسپانیایی است، اصلا سخت نیست و با حداقل امکانات و راحت‌ترین راه آماده می‌شود.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رشد ۲۳ درصدی جوجه ریزی در آذربایجان‌غربی طی سال جاریرئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در ۶‌ماهه نخست سال جاری میزان جوجه ریزی در استان ۲۸‌میلیون و ۷۰۰‌ قطعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳‌درصد رشد داشته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لپ‌تاپ‌های جدید اپل با تراشه‌های قدرتمندتر رونمایی شدندشرکت اپل، مدل جدید آی‌مک، مک‌بوک پرو و سومین نسل از پردازنده‌های مک را معرفی کرد که عملکرد و قدرت گرافیکی آنها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: واردات کالاهای اسرائیلی ممنوع شد+جزئیاتوزارت امور خارجه اعلام کرده است که فهرست کالا‌های مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی تهیه کرده است که با هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات آنها ممنوع خواهد شد.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سلیاک؛ از حسرتِ خوردن نان تا هزینه‌های گرانبیماری سلیاک هنوز جزو بیماری‌های خاص محسوب نمی‌شود اما افراد مبتلا دچار مشکلات زیادی هستند که از جمله آنها هزینه زیاد تهیه مواد غذایی بدون گلوتن است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نقشه زمین‌لغزش آزاد راه رشت-قزوین تهیه شدسرپرست اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی گیلان اعلام کرد: نقشه موقعیت مکانی زمین‌لغزش‌ها و سنگ افت‌های حاشیه آزادراه رشت– قزوین به همت کارشناسان اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی گیلان تهیه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕