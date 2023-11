طرحی جامع برای پایان جنگ آماده کردیم/ ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح

به گزارش تسنیم، هنیه تصریح کرد که ملت و مجاهدان ما همچنان با قدرت و اقتدار به نبرد با اشغالگران ادامه می‌دهند. به گفته رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس این طرح چند ماده‌ای برای پایان جنگ تعریف شده که شامل توقف جنگ و بازگشایی کامل گذرگاه‌ها و مبادله اسیران می‌شود.

هنیه خاطر نشان کرد ثبات و پایداری ملت فلسطین، طرح‌های دشمن برای نکبتی دیگر در فلسطین را به شکست کشاند. وی گفت گردان‌های قسام با شجاعت و قهرمانانه با دشمن اشغالگر مقابله می‌کنند و شایسته تقدیر هستند.خطاب به دشمنان می گویم شما روز هفتم اکتبر شکست خوردید و اکنون در حمله زمینی به غزه هم شکست خوردید.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود تلاش‌های دشمن برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود با ارتکاب جنایات وحشیانه علیه ملت فلسطین، هرگز این رژیم را از شکست مفتضحانه خود در نبرد طوفان الاقصی نجات نمی‌دهد. وی تصریح کرد منطقه و جهان امنیت و آرامش نخواهد داشت تا زمانی که ملت فلسطین به حقوق مشروع خود و در راس آن آزادی و بازگشت دست نیابد.

هنیه با بیان اینکه اسرای اسرائیلی همانند مردم غزه در معرض بمباران و حمله قرار دارند، تاکید کرد دست تمام جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق، یمن و سوریه را به خاطر مواضع ارزشمند و مبارزه مشروع خود می‌فشارم.

رئیس دفتر سیاسی حماس افزود بر ضرورت بازگشایی گذرگاه رفح از هر دو جهت به اعتبار اینکه گذرگاهی مصری فلسطینی است، تاکید داریم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: میانجیگری قطر برای بازگشایی گذرگاه رفحمنابع اعلام کردند که قطر در توافقی میان مصر، حماس و رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه رفح به میانجیگری پرداخته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: واشینگتن از پیشرفت مذاکرات بازگشایی گذرگاه رفح برای خروج‌ آمریکاییان از غزه خبر دادمتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که مذاکرات ایالات متحده با طرف‌های ذی‌ربط در چند ساعت گذشته برای تامین عبور امن آمریکایی‌ها و سایر خارجی‌های مایل

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موافقت مصر با انتقال زخمی‌های غزه و دوتابعیتی‌ها از گذرگاه رفحمسؤولان مصری آمادگی خود را برای استقبال از تعدادی از فلسطینی‌های دارای جراحات سنگین و افراد دوتابعیتی از گذرگاه رفح اعلام کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موافقت مصر با انتقال زخمی‌های غزه و دوتابعیتی‌ها از گذرگاه رفحمسؤولان مصری آمادگی خود را برای استقبال از تعدادی از فلسطینی‌های دارای جراحات سنگین و افراد دوتابعیتی از گذرگاه رفح اعلام کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گالانت: جنگ بزرگ نمی‌خواهیموزیر جنگ رژیم صهیونیستی امروز (دوشنبه) گفت تل‌آویو به دنبال یک جنگ بزرگ نیست؛ اما برای تهدیدهای احتمالی آماده می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕