طراحی چند تقاطع غیرهمسطح برای کاهش ترافیک فردیس

بهنام فخری ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها کنارگذر شرقی فردیس است که فاز اول آن اجرایی شده و هم اکنون در حال تکمیل مطالعات فاز دوم آن هستیم که به زودی به اتمام می‌رسد. این مسئول تصریح کرد: در کنار این پروژه، با تلاش همکاران در مجموعه شهرداری ، تکمیل بلوار شهید تهرانی مقدم و انتهای جنوبی این بلوار در محدوده شهید اسکویی کلید خورد و به بهره برداری رسید.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر فردیس گفت: مطالعات فاز یک این پروژه انجام شده و اجرای آن حدود یک ماه و نیم پیش در شورای مربوطه‌ای که در استانداری البرز برگزار شد، به تصویب رسید.

این مسئول تاکید کرد: برای این پروژه در ردیف اعتباری امسال مبلغی در نظرگرفته شده ولی باید مطالعات فاز دوم آن هم تمام شود و بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز شود. ملیحه اکبری اضافه کرد: طراحی مفهومی این پروژه به اتمام رسیده و پیش‌بینی می‌شود نتایج مطالعات و طراحی صورت گرفته ظرف دو ماه آینده آماده شود.

این مسئول با تاکید بر اینکه فردیس شهری مهاجرپذیر است و تعداد زیادی خودرو در آن تردد دارد، توضیح داد: واقعیت این است معابر موجود پاسخگوی تردد خودروها به ویژه در ساعات اولیه صبح و عصر هنگام نیست به همین دلیل شاهد اتلاف وقت شهروندان و همچنین هدر رفت مقادیر زیادی سوخت در خیابان‌های این شهر هستیم.

اکبری تاکید کرد: با احداث این پروژه شاهد تسهیل ارتباط بین ورودی و خروجی فردیس با اتوبان تهران خواهیم بود.شهردار فردیس با اشاره به مطالبه شهروندان فردیس در خصوص ایجاد تقاطعات غیرهمسطحی که باعث کاهش ترافیک در معابر پرتردد شهر می‌شود، اظهار کرد: با پیگیری مدیریت شهری فردیس و موافقت شورای ترافیک استان البرز، احداث تقاطع غیر همسطح در محدوده بلوارهای شهید کچویی، نماز، امیرکبیر، سیلو و تهرانی مقدم به تصویب رسیده است.

