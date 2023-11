صنعا: تهدیدات آمریکا را با حمله موشکی و پهپادی به اشغالگران پاسخ دادیم

وی در گفت‌وگو با المیادین اظهار داشت، به آمریکایی‌ها هشدار می‌دهیم که یمن را از لیست دیکته‌های خود حذف کنند. چند روز قبل برخی پیغام‌ها به ما رسید مبنی بر اینکه آمریکا به یمن درباره اتخاذ مواضع قاطع در قبال موضوع فلسطین هشدار داده است. بنابراین ما این هشدارهای آمریکا را با حملات موشکی و پهپادی خود به سمت مواضع رژیم صهیونیستی پاسخ دادیم.

احمد حامد گفت، صنعا از روز اول در جنگ مستقیم با آمریکا قرار دارد اما این جنگ ما شکل و شمایل مختلف داشت. ما هرگز از عواقب امور نمی‌ترسیم و از آمریکا نیز هرگز نترسیده‌ایم و نخواهیم ترسید. در همین زمینه «محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی انصارالله نیز اعلام کرد که آمریکا پیام‌های تهدیدآمیزی برای یمن فرستاده بود اما نیروهای مسلح یمن با شلیک موشک و پهپاد به سمت مواضع اشغالگران پاسخ این تهدیدات را دادند و «عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله تاکید کرده بود هرزمان که رژیم اشغالگر حمله زمینی به غزه را آغاز کند یمن در جنگ ورود خواهد کرد.

وی اظهار داشت، بنابراین بعد از تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و بعد از تهدیدات آمریکا علیه یمن، رهبر انصارالله دستور شلیک موشک به سمت صهیونیست‌ها را صادر کرد.«مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز پیشتر در همین زمینه اعلام کرد که طرف آمریکایی، یمن را تهدید به بازگشت به جنگ کرد تا ملت یمن مسئولیت‌های خود را در قبال ملت فلسطین انجام ندهند.

با ورود مستقیم انصارالله به جنگ علیه دشمن صهیونیستی، نگرانی اشغالگران درباره افزایش خطرهای خارجی و باز شدن سایر جبهه‌ها علیه این رژیم بیشتر شده است.«یونی بن مناحیم» کارشناس امور راهبردی رژیم صهیونیستی در این زمینه اعلام کرد که پیوستن یمن به جنگ علیه اسرائیل یک مرحله خطرناک و به معنای باز شدن یک جبهه جدید ضد اسرائیل است.

