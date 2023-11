صعود چلسی و لیورپول به یک چهارم نهایی جام اتحادیه

در این چارچوب لیورپول موفق شد میزبانش بورنموث را با نتیجه ۲ بر یک از پیش رو بردارد. کودی خاکپو در دقیقه ۳۱ و داروین نونیس در دقیقه ۷۱ برای لیورپول گل زدند و جاستین کلایورت در دقیقه ۶۴ تنها گل بورنموث را زد.

چلسی نیز در خانه با نتیجه ۲ بر صفر بر حریف دسته اولی خود، بلکبرن غلبه کرد. بنوا بادیاشیله در دقیقه ۳۰ و رحیم استرلینگ در دقیقه ۵۹ گل‌های چلسی را به ثمر رساندند. آرسنال اما برخلاف همسایه‌اش از صعود باز ماند. توپچی‌ها که میهمان دیگر همشهری‌شان تیم وستهام بودند، با نتیجه ۳ بر یک مغلوب شدند. بن‌وایت در دقیقه ۱۶ (گل به خودی)، محمد قدوس در دقیقه ۵۰ و جارود بوون در دقیقه ۶۰ برای وستهام گلزنی کردند و مارتین اودگارد در دقیقه ۶+۹۰ تک گل آرسنالی‌ها را زد.

در سایر بازی‌ها تیم دسته دومی پورت ویل حریف دسته دومی‌اش تیم مانسفیلد را با نتیجه یک بر صفر شکست داد و صعود کرد. میدلزبورو دسته اولی نیز با تحمیل شکست ۳ بر ۲ بر اکسترسیتی راهی دور بعد شد. اورتون با پیروزی ۳ بر صفر برابر برنلی و فولام با برتری ۳ بر یک مقابل ایپسویچ‌تاون دیگر تیم‌های صعودکننده به مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس بودند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: صعود لیورپول و چلسی در شب حذف تحقیر آمیز آرسنال و منچستر یونایتدجام اتحادیه انگلیس با ۶ بازی پیگیری شد که در مهم‌ترین بازی‌ها، آرسنال و منچستر یونایتد مقابل رقبای خود متحمل شکست‌هایی سنگین شدند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: جایزه بهترین بازیکن فوتسال سال آسیا به مسلم اولادقباد از ایران رسیدصعود آسان تیم ملی فوتسال ایران به جام ملت‌های آسیا با سرمربیگری وحید شمسایی

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نمایندگی ایران در اروپا: پروژه استعماری شهرک‌نشین اروپایی وارد مرحله نهایی خود شده استنمایندگی ایران در اتحادیه اروپا گفت: پروژه استعماری شهرک نشین اروپایی قومی ـ ناسیونالیستی در فلسطین وارد مرحله نهایی خود شده و به سمت نابودی سریع آخرین بقایای زندگی بومی فلسطینی‌ها می‌رود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صعود دورتموند و لورکوزن به دور بعد جام حذفی آلمانبایر لورکوزن و بوروسیا دورتموند با پیروزی برابر حریفان خود به دور بعد جام حذفی آلمان راه پیدا کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سناریوی بانک جهانی از نفت ۱۵۷ دلاریبانک جهانی اعلام کرد اگر جنگ میان حماس و رژیم صهیونیستی به یک نزاع منطقه‌ای بزرگ تبدیل شود، قیمت هر بشکه نفت تا ۱۵۷ دلار صعود می‌کند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گام بزرگ عربستان برای میزبانی جام جهانیاسترالیا اعلام کرد که برای میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ درخواست نخواهد داد و این باعث می‌شود تا عربستان یک گام دیگر به میزبانی این رقابت بزرگ نزدیک‌تر شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕