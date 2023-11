صدور رای دیوان عدالت اداری علیه وزارت کشور

*علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس*محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی*فریدون انتظاری سفیر اسبق ایران در کره‌جنوبی و معاون سابق بین الملل اتاق بازرگانی ایران*علیرضا پاک فطرت شهردار سابق شیراز و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی*حسن مرادی نماینده سابق مردم اراک در مجلس شورای اسلامی*محمدحسین دانشور مشاور مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت ایران*عفت شریعتی نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی*علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس شورای...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شدبا شکایت اعضای هیات موسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی، دیوان عدالت اداری وزارت کشور را به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی مکلف کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تشکیل کارگروهی برای بررسی خلاء‌های روند قضایی مبارزه با مواد مخدررئیس دیوان عالی کشور گفت: کارگروهی متشکل از نمایندگان دیوان عالی کشور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جهت بررسی خلاء‌های روند فعلی قضایی مبارزه با مواد مخدر تشکیل می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: امکان حضور وکلا و اساتید حقوق در برخی جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشوررئیس دیوان عالی کشور گفت: در حال فراهم کردن امکان حضور وکلا و اساتید حقوق در برخی جلسات هیات عمومی دیوان عالی کشور هستیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: وزارت کشور مکلف به صدور مجوز فعالیت جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی شدبه گزارش ایلنا، درخواست تاسیس این جمعیت در سال ۱۳۹۹ به وزارت کشور تسلیم شد و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در دوم خرداد ۱۴۰۲ با تاسیس این جمعیت موافقت نکرد که مورد اعتراض تعدادی از اعضای هیات موسس این جمعیت قرار گرفت و پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، شعبه ۳۵ دیوان با این استدلال که کمیسیون احزاب هیچ دلیلی برای رد درخواست تاسیس این تشکل ارائه ننموده...

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: از برخورد افراطی با مطبوعات دوری جسته‌ایمآیین تحلیف اعضای هیئت‌ منصفه مطبوعات استان تهران صبح دیروز در حالی برگزار شد که اوایل مهرماه، هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده (۶٢ رأی در برابر ۵٩ رأی) و در مقام تفسیر، نه تقنین، حکم داد که دادگاه الزامی بر متابعت از نظر هیئت منصفه در صدور رأی ندارد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: کانون وکلای ترکیه علیه جنایات جنگی اسرائیل اقامه دعوی می‌کندکانون وکلای ترکیه علیه جنایات جنگی اسرائیل در دیوان کیفری بین المللی اقامه دعوی خواهد کرد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕