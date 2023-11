صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف آماده بهره برداری می شود

وی با بیان اینکه علیرغم رقابت های فراوان، در دو کشور عراق و سوریه تعهد داریم، تصریح کرد: باید طبق برنامه زمان بندی کار را پیش ببریم و در این راستا نیازمند سالانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم تا طی پنج سال آینده به تعهدات خودمان در عتبات عالیات عمل کنیم.

جانشین ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با تاکید بر هدفگذاری جمع آوری نذورات مردمی بر اساس ظرفیت استان‌ها، خاطرنشان کرد: بودجه ستاد عتبات عالیات در سال گذشته ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود و لذا نیازمند نذورات مردمی برای تحقق تعهدات ستاد هستیم.

نامجو، از هدف گذاری ۳۲ میلیارد تومانی نذورات مردمی استان گیلان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و تصریح کرد: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان باید به سراغ افراد اثر گذار جهت جذب نذورات برود. وی با بیان اینکه ستاد بازسازی عتبات عالیات نیازمند منابع پایدار جهت تحقق پروژه‌هاست، گفت: صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف با وسعت ۲۳۰ هزار مترمربع در حال تکمیل بوده و به زودی آماده بهره‌برداری است؛ همچنین صحن حضرت زینب(ع) در کربلا، صحن ۷۰۰۰ مترمربعی امام محمدباقر(ع) در کاظمین و طرح جامع سامرا از اهم پروژه‌های بزرگ ماست.

جانشین ستاد عتبات عالیات، اعضای هیئت امنای ستاد را حقوقی دانست و یادآور شد: نیازمند شبکه‌سازی در استان‌ها برای جمع آوری نذورات مردمی هستیم که این شبکه در گیلان با توجه به سبقه فرهنگی و مذهبی آن ایجاد شده و کارها با سامان پیش می‌رود.

