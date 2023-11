وی ادامه داد: پروژه چهار کیلومتری احداث تونل انرژی ایده‌لو به دلیل آنچه نشت فاضلاب در مسیر احداث پروژه از سوی پیمانکار عنوان شده است، در مراحل پایانی طرح متوقف شده و همین توقف باعث بروز مشکلات متعدد ترافیکی و شهری در این مسیر شده است بر این اساس دستورات لازم برای پیگیری حقوقی صادر شد.

شهردار منطقه ۱ تبریز نیز در اولین قرار از دور پنجم قرار خدمت‌های شهرداری تبریز نیز در خصوص پیگیری مصوبات قرار خدمت خاطر نشان کرد: دور نخستین دور از قرار خدمت منطقه، موضوعات تونل انرژی ایده‌لو، رانش زمین، جنگل کاری کوی لاله، اصلاح عوارض، بدنه سازی دروازه تهران و درخواست دانشگاه تبریز در خصوص تغییر کاربری محل خوابگاه بررسی شده بود که از این موارد تونل انرژی ایده‌لو، رانش زمین و درخواست دانشگاه تبریز نیازمند تصمیم گیری و تعیین تکلیف است چرا که علی رغم پیگیری‌های منطقه، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

