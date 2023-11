شکایت گزارشگران بدون مرز از رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت جنگی علیه خبرنگاران

این سازمان در بیانیه‌ای به این منظور اعلام کرد، سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی را در رابطه با جنایات جنگی علیه خبرنگاران در نوار غزه، به دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده که شامل جزئیات پرونده 9 روزنامه‌نگاری است که از 7 اکتبر در حین انجام وظیفه مورد حمله قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند.

وی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اظهار داشت، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به مستندسازی جنایات اسرائیل در نوار غزه ادامه خواهد داد. حملات اسرائیل به غزه نقض اصول حقوق بین‌الملل بوده و ارتش اسرائیل در حمله به نوار غزه از مواد منفجره‌های بسیار خطرناک استفاده می‌کند.

تروسل با بیان اینکه درصد قابل توجهی از قربانیان در نوار غزه را کودکان تشکیل می‌دهند تاکید کرد این مسئله بسیار نگران‌کننده بوده و غیرنظامیان در نوار غزه تحت فشار شدید قرار دارند و از شرایط بسیار سختی رنج می‌برند.

«کاترین راسل» مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز با ابراز نگرانی درباره شرایط فاجعه‌بار انسانی در نوار غزه اعلام کرد که روزانه به طور میانگین 420 کودک در غزه جان خود را از دست می‌دهند یا زخمی می‌شوند.

وی افزود، اسرائیل 34 حمله به مراکز درمانی از جمله 21 بیمارستان در نوار غزه انجام داده است. در حال حاضر از 35 بیمارستان غزه که به عنوان پناهگاه برای آوارگان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند تنها 12 بیمارستان قادر به فعالیت هستند. در نتیجه بمباران‌ها در غزه 221 مدرسه و بیش از 177 هزار واحد مسکونی ویران شده است.

این مسئول یونیسف در پایان تاکید کرد، 55 درصد زیرساخت‌های آبی در نوار غزه آسیب جدی دیده‌اند و تنها یک دستگاه آب‌شیرین کن با 5 درصد ظرفیت کار می‌کند. همچنین به دلیل کمبود شدید سوخت همه تاسیسات آب و فاضلاب از کار افتاده‌اند.

