شکافهای عمیق در آستانه نشست مهم اقلیمی سازمان ملل

طبق گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ادنوک در سال ۲۰۲۱ روزانه ۲.۷ میلیون بشکه نفت تولید کرده است. او مجددا تاکید کرد که هدف کلیدی این نشست ماندن در مسیری با هدف محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتیگراد بالاتر از دوران ماقبل صنعتی است. دانشمندان می‌گویند که تحقق این هدف فرصت خوبی برای پرهیز از بدترین آثار گرمایش به دست می‌دهد.او گفت: «ما برای کاهش ۴۳ درصدی تصاعد گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ به راه حل‌های اساسی نیاز داریم، زیرا این دقیقا چیزی است که علم به ما می‌گوید.»

آقای الجابر برنامه شرکت تحت نظرش را با این استدلال توجیه کرده که جهان همزمان با کاهش تصاعد به مقداری نفت و گاز نیاز خواهد داشت - چیزی که هیات میان دولتی تغییر اقلیم (آی پی سی سی) - نهاد علمی امور اقلیمی سازمان ملل - به آن اذعان کرده است.

اتحادیه اروپا بخشی از یک ائتلاف سست متشکل از ۸۰ کشور است که خواهان سخت‌گیری خیلی بیشتری هستند. آنها می‌گویند برای خلاصی از شر سوخت‌های فسیلی نباید هیچ سازشی صورت گیرد. اما گفتگوهای مقدماتی در مورد چگونگی ایجاد چنین صندوقی و اینکه چه کسی ممکن است آن را اداره کند قبلا شکست خورده است و این نگرانی وجود دارد که کشورهای آلوده کننده بزرگی مانند ایالات متحده به طور کلی از این بحث کناره گیری کنند.بخش‌هایی از شرق آفریقا بدترین خشکسالی در ۴۰ سال گذشته را تجربه کرد که باعث جابجایی اجباری نزدیک به ۱.۲ میلیون نفر فقط در سومالی شد

