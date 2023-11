روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یک مقام مسوول در شورای رقابت نوشت: این نهاد فعلا قصدی مبنی بر تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها ندارد. خودروسازان در اوایل سال مجوز افزایش قیمت به طور میانگین ۴۰درصدی محصولاتشان را دریافت کردند و علاوه بر آن، قیمت خودروهای جدید آنها نیز اعلام شد. وی با بیان اینکه خودروهای جدید عملا آپشن‌شده محصولات فعلی هستند، افزود: بنابراین خودروسازان علاوه بر دریافت مجوز افزایش قیمت در ابتدای سال، قیمت خودروهای جدید را نیز دریافت کرده‌اند.

این مقام مسوول در شورای رقابت، تاکید کرد: بنابراین با توجه به مجوزهای موردنظر از یک سو و آرامش مولفه‌های اثرگذار بر هزینه تولید خودرو، فعلا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در دستور شورای رقابت نیست. به گفته وی، حتی ممکن است خودروسازان در ماه‌های باقیمانده از سال، مجوز جدیدی بابت افزایش قیمت دریافت نکنند و صدور مجوز بعدی به سال آینده موکول شود.

