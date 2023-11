او در ادامه اظهار کرد: ما باید قدردان نظام و انقلاب باشیم زیرا امنیت کامل در کشور برقرار کرده و به راحتی می‌توانیم در همه جا حضور پیدا کنیم و حرفمان را بزنیم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده دو دوره عضو شورای شهر کرمان شدم و واقعا شورا می‌تواند نقش کلیدی در حوزه سیاست گذاری داشته باشد و این ریل گذاری می‌تواند در مسائل شهری و ملی یا در مدرسه و ... باشد و شوراها بازوی مدیران هستند و به مدیران فکر می‌دهند حتی گره‌گشایی از مشکلات کنند.

او عنوان کرد: شوراهای مدرسه حلقه اتصال بین مدیران مدرسه و دانش‌آموزان هستند و آنها مطالبات محصلین را به مدیران منتقل می‌کنند و برعکس.

