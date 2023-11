شهردار قم تاریخچه اجرای پروژه منوریل در کشور را یادآور شد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور وقت پس از عدم اجرای منوریل در شهر تهران پیشنهاد داد که منوریل به اصفهان بیاید که از طرف شهرداری اصفهان موردقبول قرار نگرفت و صرفاً پیشنهادی برای اجرای آن در مجموعه کوه صفه باهدف هدف گردشگری ارائه شد. در شهر قم نیز قبول اجرای پروژه منوریل توسط مسئولین وقت و پس از بازدید از پروژه‌ی منوریل کشور سنگاپور بیشتر بنا بر وعده دولت برای تأمین تمام هزینه‌ها بوده و گمان می‌کردند دولت تمام هزینه را پرداخت می‌کند.

سقائیان‌نژاد موضوع بعدی را توجه به نقش منوریل به‌عنوان یک بستر حمل‌ونقلی دانست و عنوان کرد: مسئله دیگر جانمایی نامناسب منوریل است زیرا این مسیر مسافری ندارد و می‌توان نیازهای حمل‌ونقلی آن را با چند دستگاه اتوبوس برطرف کرد، همچنین مسئله دیگر عبور منوریل از مقابل حرم مطهر و خدشه به این فضای معنوی بود که موجب مخالفت تولیت وقت شد.

شهردار قم ابراز کرد: سال گذشته به استاندار سابق اطلاع دادم که اگر در استان شما به این نتیجه رسیدید که منوریل را راه‌اندازی کنید من به عقل جمعی احترام می‌گذارم و سکوت می‌کنم و آقای مرتضوی معاون وقت رئیس‌جمهور قول مساعد داد که از محل تهاتر نفت، هزینه تکمیل منوریل تأمین شود اما ایشان جابه‌جا شدند و بدون اطلاع مدیریت شهری قم روند دیگری در دولت پیش‌گرفته شد تا نیمی از هزینه از محل اعتبارات شهرداری قم تأمین شود.

سقائیان‌نژاد ادامه داد: از سوی دیگر مسیر عبوری منوریل با سؤالات بسیاری مواجه است و سناریوهایی که برای این پروژه در ورود به بلوار امین و بلوار غدیر مطرح می‌شود، بافرهنگ قم سازگار نیست، همچنین مسئله دیگر این است که اگر قرار باشد منوریل جایگزین خط B متروی قم شود، برای قم خسارت ایجاد می‌کند.

