به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، سخنگوی این دفتر همچنین تأکید کرد که از آغاز جنگ ۸۲ مرکز دولت و ده‌ها مرکز خدماتی بمباران و تخریب شده است.لازم به ذکر است که از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفتم اکتبر تاکنون شمار شهدای غزه به هشت هزار و ۸۹۶ نفرافزایش یافته است.اخبار از پلیکان

تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردتمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده نداردواشنگتن و ناتو به دنبال سایکس پیکوی جدید در خاورمیانه هستند/استقرار نظامیان آلمان و کانادا در اسرائیل و لبنان برای تأمین امنیت تل‌آویو استفروند بمب‌افکن‌‌های ‌«بی-۱ لنسر» آمریکا برای نخستین‌بار در پایگاه...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: نزدیک به ۳۰ هزار شهید و زخمی در سه هفته بمباران صهیونیست‌هامنابع فلسطینی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند در پی ۲۳ روز حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۸۳۰۶ نفر به شهادت رسیده و ۲۱ هزار و ۴۸ تن نیز مجروح شدند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/صهیونیست‌ها دوباره جبالیا را بمباران کردندرژیم صهیونیستی در تکرار جنایت دیروز، منطقهٔ مسکونیِ الفلوجا در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رساند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: رئیس نهاد حقوق بشری انگلیس: هر ۱۰ دقیقه یک کودک در غزه کشته می‌شودرئیس یک نهاد حقوق بشری در انگلیس هشدار داد که هر ۱۰ دقیقه یک کودک فلسطینی بر اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه کشته می‌شود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: جنایت جدید صهیونیستها در اردوگاه جبالیا؛ دستکم ۵۰ نفر به شهادت رسیدندجنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند که تا کنون به شهادت بیش از پنجاه فلسطینی منجر شده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی بابت جنایت علیه فلسطینی‌ها شدبا ادامه حملات بی‌امان و مرگبار رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها، وزیر خارجه عمان خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی به دلیل هدف قرار دادن غیرنظامیان در غزه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: انصارالله یمن: عملیات گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی انجام دادیمسخنگوی انصارالله یمن ضمن تایید حملات علیه رژیم صهیونیستی گفت که در سومین عملیات علیه رژیم صهیونیستی از موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد استفاده شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕