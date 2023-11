شریعتی: رژیم صهیونیستی روی هر جنایتکاری را در طول تاریخ بشریت سفید کرده است

وی در ادامه اظهار کرد: ضرورت دارد که جامعه جهانی با هر ملیتی علیه این ظلم برخیزند. اگر امروز جلوی این ظلم گرفته نشود فردا ملت های دیگر را مورد ظلم قرار می دهند. اما وظیفه سنگین تر به کشورهای مسلمان و همسایگان مردم غزه باز می گردد. ملت‌های مصر، اردن، لبنان و سایر کشورهای اسلامی باید به پاخیزند و این حیوان درنده ای که امروز با حمایت آمریکا به جان مردم افتاده است را مهار کنند.

نمانیده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه در عملیات طوفان الاقصی ضربه کاری بر پیکر رژیم صهیونیستی وارد شد، اکنون باید همه از این مردم مظلوم حمایت کنند تا ضربه سهمگین تری بر پیکر این حیوان درنده وارد و نابود شود.

