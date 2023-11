وی تصریح کرد: هر کدام از ما در هر جایگاهی که هستیم که رسالت داریم مسئولیت اجتماعی و تاریخی خود را در راه پیشرفت لرستان ایفاء کنیم. نظری بیان کرد: دانشگاه لرستان و بخش‌های تولیدی و صنعتی استان باید از ظرفیت همدیگر استفاده کنند و این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر برای رسیدن به پیشرفت همه جانبه استان قرار گیرند.

رئیس دانشگاه لرستان اضافه کرد:‌ این دانشگاه باید ظرفیت‌های خود را بیش از پیش برای بخش‌های مختلف جامعه بیان کند. وی افزود: توصیه‌ام این است که بخش‌های تولیدی و صنعتی لرستان از ظرفیت‌های منابع انسانی دانشگاه برمبنای آینده‌پژوهی استفاده کنند.رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: بایستی در مسیری حرکت کنیم که پایان‌نامه‌های دانشجویان از نوع نیازمحور و مسئله‌محور باشند.

وی به موضوع انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه لرستان با دانشگاه‌های کشور عراق اشاره و بیان کرد: دانشگاه لرستان می‌تواند رابط بین فعالان تولیدی استان با مراکز علمی کشور عراق باشد تا در نهایت محصولات استان در کشور عراق هم ارائه بشوند.

در ادامه این جلسه مصطفی کرم‌پور، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر میثم دوستی‌زاده، مدیر گروه ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان و رضا آساره، رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه لرستان نیز در سخنانی مفهوم دانشگاه کارآفرین را تبیین کردند.

