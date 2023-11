شرکت سعودی مشتری دارایی شل در پاکستان شد

پاکستان در چند سال گذشته، شاهد خروج چندین شرکت چندملیتی بوده است. شرکت خرده فروشی سوخت «پوما انرژی» در سال ۲۰۲۱ از پاکستان خارج شد و استارتاپ کامیون «ترلا» در آوریل تصمیم گرفت فعالیت در این کشور را متوقف کند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: جریمه نکونام به خاطر صحبت نکردن در نشست خبریباشگاه استقلال به دلیل شرکت نکردن جواد نکونام در نشست خبری ۵۱ میلیون تومان جریمه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در گوگانمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، گفت: با تلاش همکاران شرکت در امور برق گوگان تعداد ۳۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و ضبط شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: هزینه ثبت‌نام آزمون‌های سازمان سنجش ۱۴۰۳ اعلام شد/ جدولبه گزارش شبکه شرق، تصویب‌نامه هیات وزیران درباره تعیین هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از صد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مس رفسنجان از سد شهداب صدر نشین گذشتتیم شهداب یزد در ایستگاه سوم لیگ برتر در رفسنجان متوقف شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جریمه دو هزار میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه کنسانترهمدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مدیرعامل یک شرکت برای عرضه خارج از شبکه کنسانتره دو هزار میلیارد ریال در استان کهگیلویه و بویراحمد جریمه شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕