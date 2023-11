شبکه پایش گردوخاک در سیستان و بلوچستان باید توسعه یابد

معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: پدیده های خاکدار به ویژه توفانهای گردوخاک ، پر تکرارترین مخاطره جوی شمال سیستان و بلوچستان است که در سال های اخیر از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است.

وی گفت: داده های ایستگاه هواشناسی زابل نشان می‌دهد که در تیرماه امسال سرعت بادهای ۱۲۰ روزه به ۱۲۶ کیلومتر بر ساعت رسید و سبب تشکیل توفان شن و کاهش شدید دید شد. تاج بخش افزود: بررسی‌های همکارانم در استان نشان می دهد که تقریبا هیچ نقطه ای از پنج شهرستان شمال سیستان و بلوچستان از گزند باد و گردوخاک در امان نیست، حتی این گردوخاک گاهی به مناطق مرکزی و جنوبی استان و دریای عمان نیز کشیده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان می‌دهد که برای مدیریت این چالش منطقه‌ای باید از ظرفیت‌های کشورهای همسایه نیز استفاده شود.

