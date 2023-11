سیستان و بلوچستان میزبان ۱۲ شهید گمنام

وی اظهار کرد: شهیدان از صدر اسلام و در سال های شکل گیری انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس با شایستگی از ارزشهای اسلام و میهن صیانت کردند، بنابراین در شرایط حاضر همه ما وظیفه داریم از دستاوردهای آنان پاسداری کنیم و راه آنها را ادامه دهیم.

سردار جعفری ادامه داد: یقین بدانیم که حق بر علیه باطل پیروز خواهد شد و نتیجه جنگ مسلمانان مظلوم غزه و فلسطین که تحت ظلم و ستم و تجاوز و وحشی گری های رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی قرار دارند، نیز پیروزی مسلمانان مظلوم بوده و ان شاءالله وعده پروردگار نیز محقق خواهد شد و حق بر علیه باطل به سربلندی می رسد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سیستان و بلوچستان تصریح کرد: همه ما می دانیم، امت اسلامی از صدر تاکنون مورد لطف و عنایت پروردگار متعال بوده و در غزوات پیامبر اسلام امداد الهی شامل حال مجاهدان مسلمان بوده و در شرایط حاضر نیز ان شاءالله همین گونه خواهد بود و اگر همه ما صبر و دعا کنیم و با هم اتفاق و اتحاد داشته باشیم، امداد الهی می آید و چنانچه در دوران کرونا همه ما دشواری های آن را تحمل کرده و نوعی همبستگی در ملت به وجود آمد و در نتیجه کرونا به اذن پروردگار متعال از بین رفت و نابود...

وی همچنین بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال ارزشهای دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: جهاد تبیین و ترویج فرهنگ متعالی دفاع مقدس با دخیل کردن جوانان و نوجوانان و مشارکت دادن آنان در امور میسر بوده و باید در این مسیر برنامه ریزی و تدبیر شود، زیرا این قشر از سرمایه های ارزشمند جامعه بوده و به خوبی می توانند از ارزشهای والای اسلامی و انقلابی صیانت کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: تصویر ماموری که در ترور کور و ناجوانمردانه به شهادت رسیدتصویر شهید قربانی از کارکنان پلیس بمپور سیستان و بلوچستان که ساعتی قبل توسط اشرار مسلح ترور شد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: افتتاح ۴۰ پایگاه بسیج دانش آموزی در مدارس غیر دولتی سیستان و بلوچستانهمزمان با هفته بسیج دانش آموزی، ۴۰ پایگاه در مدارس غیردولتی سیستان و بلوچستان افتتاح شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شودمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی در حوزه صحنه‌ای و خیابانی در آبان‌ ماه در استان برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آزادسازی بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان زاهدانمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان از آزادسازی بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان زاهدان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسیدگی به معضل فاقدین شناسنامه با نگاه جامع، انسانی و امنیتینماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: برای حل معضل فاقدین شناسنامه باید با نگاه جامع، انسانی و امنیتی برنامه‌ریزی و اقدام شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: موضوع فاقدین شناسنامه دغدغه اصلی در کشورهاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال کشور با محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕