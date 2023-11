با صدور تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص"اصلاحات تعرفه‌ای (۳۵۴) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات"، سود بازرگانی واردات خودروهای سواری افزایش یافت.همچنین سود بازرگانی خودروهای ۱۵۰۰ سی‌سی و کمتر نیز از صفر به ۱۱ درصد، خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد و خودروهای ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۲۸ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته است.انتهای پیام

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASHREGHNEWS: سخنگوی دولت: سود بازرگانی کالاهای اساسی صفر شدعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی در بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها موافقت کرد، سود بازرگانی کالاهای اساسی صفر باشد و از ابتدای سال هم این محاسبه صفر منظور شود.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دو مدل تویوتای برقی جدید در راه بازارهای جهانیتویوتا سرمایه‌گذاری در کارخانه خودروهای برقی کارولینای شمالی را ۸ میلیارد دلار افزایش داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/سخنگوی دولت: سود بازرگانی کالاهای اساسی از ابتدای سال صفر منظور می‌شودبهادری جهرمی: به منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها و همچنین کالاهایی که در زنجیره تولید این کالاها قرار دارند، سود بازرگانی آنها از ابتدای سال صفر درنظر گرفته شده است.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محکومیت ۵۰۰ هزار دلاری استقلال از سوی دادگاه داوری ورزشرکورد پرتغال از سود نیم میلیون یورویی سانتاکلارا از پرونده محمد محبی نوشت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سود بانکی ترکیه صعودی شدسود خالص بخش بانکی ترکیه ۵۲.۵ درصد طی ماه‌های ژانویه تا سپتامبر افزایش یافت.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

SHARGHDAILY: تکلیف سهام عدالت متوفیان روشن شدسهام عدالت متوفیان تا پایان امسال به وراث آنان تخصیص می‌یابد و اوایل سال آینده سود انباشت‌شده سنواتی نیز بین وراث تقسیم خواهد شد.

منبع: SharghDaily | ادامه مطلب ⮕