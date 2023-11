سه سینماگر ایرانی در میان برندگان جشنواره فیلم توکیو

یسنا میرطهماسب هم برای بازی در فیلم"رکسانا" جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. "رکسانا" ساخته فیلمساز ایرانی پرویز شهبازی است و این اولین نمایش جهانی فیلم بوده است. لیلا که خانواده‌اش در ایران در خطر هستند، در مقابل این تصمیم قرار می‌گیرد که همانگونه که مربی‌اش هم از او خواسته، به دستور مقامات جمهوری اسلامی عمل کند یا اینکه با سرپیچی از این دستور راه قهرمانی جهان را پیش گیرد.داستان غم‌انگیز عدم رویارویی با حریف اسرائیلی در ورزش

در یکی از اخرین موارد مصطفی رجایی لنگرودی، وزنه‌بردار پیشکسوت ایرانی در جریان مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان در لهستان در خردادماه ۱۴۰۲ در یک اقدام بی‌سابقه با همتای اسرائیلی خود عکس یادگاری گرفت.

جمهوری اسلامی با سیاسی‌کردن ورزش به آن رشته‌های ورزشی که ورزشکاران ایرانی در سطح جهانی همیشه درخشیدند ضربه وارد کرده و ورزشکاران را در شرایط دشواری قرار داده است. این فیلم داستان یک دختر جوان علاقه‌مند به بازیگری را روایت می‌کند که روزی در تمرین‌های هنرپیشگی‌اش نقش یک روسپی خیابانی را اتود می‌زند و کلیپی از این تمرین‌ها در شبکه‌های مجازی با واقعیت اشتباه گرفته می‌شود.

