سهم ۵ درصدی مهندسین از صنعت ساختمان در کشور!

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان آموزش‌های مرتبط با سرفصل‌های مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، رویکردهای نوین در صنعتی سازی ساختمان‌ها و بهینه سازی انرژی و همچنین پر رنگ‌تر شدن نقش مهندسین در صنعت ساختمان و... از جمله دوره های آموزشی پیش‌بینی شده در این همایش است.

وی ضمن دعوت از تحصیلکرده‌های رشته‌های عمران، معماری، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی برای حضور در این همایش ملی تصریح کرد: از سه وزیر مرتبط با حوزه صنعت ساختمان و از جمله وزاری صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزیر علوم و تحقیقات برای حضور در این همایش ملی دعوت شده است. ضمن اینکه شخصیت‌های علمی و اجرایی برجسته ای از حوزه صنعت ساختمان برای حضور در همایش دعوت شده است.

حکیمی از عضویت ۵۰۰۰ مهندس در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان خبر داد و گفت: حوزه ساخت و ساز در کشور از مشکلاتی رنج می‌برد که لزوم بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها از جمله آنها است. وی کم توجهی به مقررات مبحث ۱۹ را از دیگر مشکلات حوزه ساختمان سازی در کشورمان نام برد و اظهار کرد: علی رغم اینکه این قانون رسما مصوب و برای اجرا اعلان شده اما به صورت جدی در کشور عملیاتی نشده است.

حکیمی از حل بخشی از این مشکلات و موانع به عنوان یکی از اهداف این همایش ملی نام برد و گفت: متاسفانه اجرای مقررات مبحث ۱۱ نیز که در سال ۱۴۰۰ بازنگری شد نیز به گونه دیگری مغفول مانده است. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از نقش کمتر از ۵ درصدی مهندسین در ساخت و سازهای کشور خبر داد و اظهار کرد: به دنبال طرح مشکلاتی از این دست در این همایش ملی هستیم تا نمود جامعه مهندسین به عنوان متخصصان ، در صنعت ساختمان بیشتر شود.

حکیمی با بیان اینکه نگرشی نو و متفاوت در مبحث ۱۹ صورت پذیرفته است اضافه کرد: ساختمان‌های مطابق با مبحث ۱۹ می بایستی دارای مقادیر حداقلی و پایین‌ترین رده انرژی باشند و دستیابی به این رده بندی از انرژی الزامی است.

