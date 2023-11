سلیمی: اسرائیل ذات واقعی خود را برای جهانیان به نمایش گذاشته است

وی در ادامه اظهار کرد: از کشورهای اسلامی و مسلمان نیز انتظار می رود حمایت جدی تری را از مردم فلسطین داشته باشند. خیلی از ملت ها از مردم فلسطین حمایت می کنند اما متاسفانه دولت ها آنطور که باید و شاید در کنار مردم فلسطین نیستند. آمریکا نیز صراحتا اعلام کرده که با تمام قوا در کنار اسرائیل بوده و حمایت کامل نظامی و لجستیکی از این رژیم دارد. اسرائیلی که تا دیروز به دنبال کشورگشایی بود امروز بدون حمایت آمریکا پابرجا نخواهد ماند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تا به امروز نیز زور اسراییل صرفا به کودکان و زنان و افراد مسن رسیده و آنها را به شهادت رسانده است. هیمنه اسرائیل که قبلا برای خودش طراحی کرده بود از هم پاشیده و امروز ذات واقعی خود را نشان می دهد. اگر زمانی روی هولوکاست مانور می دادند و مدعی بودند که مورد ظلم واقع شده اند امروز دنیا می داند که هولوکاست واقعی را اسرائیل انجام داده و درحال نسل کشی است.

سلیمی در پایان تاکید کرد: امروز دنیا می بیند که اسرائیل خانه های مردم، مراکز خدماتی و مراکز درمانی را مورد حمله قرار می دهد. مردم دنیا ذات واقعی اسرائیل را می بینند. همه باید در یک هدف گام بردارند تا جلوی این کشتار گرفته شود. سیاست یک بام و دو هوای آمریکا نیز روشن است، از یک سو می گوید کشورهای دیگر نباید در این موضوع دخالت کنند اما از طرف دیگر خودش با تمام قوا در این جنایت مشارکت دارد.

