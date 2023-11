سلطانیه میزبان جشنواره گردشگری کشاورزی

وی با اشاره به مهم‌ترین اهداف این جشنواره، متذکر شد: این جشنواره باهدف رونق اقتصاد بومی و محلی، اشتغال‌زایی با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های بوم‌گردی و معرفی هویت اجتماعی و فرهنگی منطقه برگزار می‌شود. این مسئول ادامه داد: هدف از اجرای این رویداد عرضه و نمایش محصولات باغی، زراعی و دامی بدون واسطه، نشست سرمایه‌گذاران، خبرگان کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشجویان و فعالان حوزه کشاورزی و در نهایت آموزش و نمایش ادوات کشاورزی است.

عسگری با تاکید بر ضرورت توجه به مقوله گردشگری در روستاها، بیان کرد: توسعه گردشگری کشاورزی در مناطقی که دارای پتانسیل لازم برای توسعه گردشگری را دارند، یکی از راهبردهایی است که برای تقویت نواحی روستایی مطرح شده است.

به گزارش ایسنا، شهرستان سلطانیه یکی از قطب‌های تولید محصولات زراعی، باغی و دامی استان است که در تولید و عرضه محصولاتی نظیر سیب، ذرت‌علوفه‌ای، سیب‌زمینی و لوبیا با کمترین سطح بیشترین میزان تولید را داشته باشد و اکثر کشاورزان آن از کشاورزان نمونه استان هستند.

در شهرستان سلطانیه ۵۷ هزار و ۲۱۱ هکتار اراضی قابل کشت وجود دارد که ۳۹ هزار هکتار مختص کشت دیم، ۱۸ هزار هکتار به زراعت آبی و ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار به باغات اختصاص دارد.

