سقوط بالابر موجب مرگ یک نفر در خواف شد

غلام رسول قریب افزود: بر اساس آنچه گفته شده است، در زمان حضور این مرد یکی از کارگران برای جابجایی مصالح ساختمانی، بالابر را روشن می‌کند که متأسفانه سیم قرقره بالابر پاره شده و با مصالح ساختمانی روی این مرد می‌افتد و سبب مرگش می‌شود.در همین خصوص مدیر روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خواف نیز به خبرنگار ما گفت: پیکر بی‌جان یک مرد که بر اثر سقوط بالابر جان باخته بود به بیمارستان ۲۲ بهمن خواف منتقل شد.

همچنین فرمانده انتظامی شهرستان خواف از برخورد یک دستگاه خودرو پژو پارس و وانت پراید با یک کشته و ۴ مصدوم در محور قاین- خواف خبر داد. سرهنگ جواد خرسند به ایسنا گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در محور"قاین- خواف" بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو پژو پارس با یک دستگاه وانت پراید به دلایل نامعلومی برخورد کرده است. بر اثر این حادثه رانندگی متأسفانه راننده خودرو پژو پارس در دم فوت و ۳ سرنشین دیگر آن و راننده وانت پراید نیز به شدت مصدوم که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه علت تصادف توسط کارشناسان پلیس‌راه در دست بررسی است، از رانندگان خواست در رانندگی همیشه جانب احتیاط را رعایت و با احترام به قوانین و مقررات از وقوع حوادث تلخ و دلخراش رانندگی جلوگیری کنند.شهرستان ۱۶۰ هزار نفری خواف در ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد مرکز خراسان رضوی واقع است.

