بن زوی روز چهارشنبه ۱۰ آبان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت مسافران اسرائیلی در روز یکشنبه برای حفظ جان خود در فرودگاه و اتاقی ویژه‌ مخفی شدند و سپس با بالگرد به شهر «مینرالنیه وودی» در منطقه استاوروپول روسیه منتقل شدند.شماری از مسلمانان داغستانی طرفدار فلسطینی‌ها روز هفتم آبان با شنیدن خبری مبنی بر ورود یک هواپیمای حامل شهروندان اسرائیلی به فرودگاه مخاچ‌قلعه به آن‌جا یورش بردند، وارد فرودگاه شده و به جستجوی اسرائیلی‌ها پرداختند.

پلیس در فرودگاه مخاچ‌قلعه برای خارج کردن مسافران اسرائیلی و یهودی از هواپیمای شرکت «رد وینگز»، که از تل‌آویو راهی داغستان شده بود، تلاش زیادی به کار برد و ۲۰ نیروی پلیس زخمی شدند.آقای زوی گفت اگرچه «یهودی‌ستیزی سازمان‌یافته» در روسیه وجود ندارد، اما مقامات این کشور باید آگاه باشند که چنین رویدادهایی در صورت شیوع و گسترش، تبعات جدی به همراه خواهد داشت.

او تصریح کرد: البته یهودی‌ستیزی در هر سطحی همیشه بوده و خواهد بود، اما موضوع مهم این است که چنین اقداماتی منجر به حوادثی نظیر فرودگاه مخاچ‌قلعه نشود؛ وگرنه احتمال قربانی شدن شهروندان اسرائیلی وجود دارد.

مقامات دولتی داغستان روز هشتم آبان اعلام کردند ۸۳ تن از «آشوبگران» بازداشت شده‌اند و کمیته حقیقت‌یاب روسیه نیز پرونده‌ای در رابطه با سازماندهی آشوب یاد شده باز کرده است. مقامات داغستان می‌گویند ۱۷ نفر از افراد «آشوب‌طلب» به مجازات‌های سبک، از جمله بازداشت‌های چند روزه و کار اجتماعی محکوم شده‌اند. درباره دیگر افراد بازداشت‌شده هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، «عوامل سرویس‌های ویژه غربی» را به تحریک آشوبگران در فرودگاه مخاچ‌قلعه متهم کرده است، اما جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، ادعای آقای پوتین را «لفاظی معمول روسیه» عنوان کرد و گفت غرب هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: معترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدندمعترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: آنتونوف: تلاش‌های آمریکا برای تضعیف نظم قانون‌اساسی روسیه محکوم به شکست استسفیر روسیه در واشنگتن با اشاره به واکنش وزارت خارجه آمریکا به حادثه فرودگاه داغستان گفت، تلاش‌های ایالات متحده جهت تضعیف نظم قانون اساسی روسیه و توافق‌های بین‌قومی با شکست مواجه شده‌اند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسانه‌های عبری: موساد نگران تکرار حادثه داغستان در اماکن دیگر استرسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که موساد نگران وقوع حوادث مشابه حمله به هواپیمای این رژیم در جمهوری خودمختار داغستان روسیه، در اماکن دیگر است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: 400 کشته و مجروح در حمله فاجعه‌بار اسرائیل به اردوگاه جبالیارسانه‌های فلسطینی شامگاه سه‌شنبه 9 آبان، گزارش دادند که در حمله اسرائیل به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه، بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند.به گزارش تلویزی

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان با شلیک از سمت اسرائیلبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اسرائیل عامل کشته شدن خبرنگار رویترز در لبنان بودبه گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «عصام عبدالله»، خبرنگار رویترز در لبنان در سیزدهم اکتبر در حمله اسرائیل به مرز لبنان کشته شد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕