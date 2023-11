لازارینی از مدرسه‌ای که توسط آنروا در رفح، واقع در جنوب غزه اداره می‌شود، بازدید کرد. این مدرسه به عنوان پناهگاهی برای فلسطینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و لازارینی آن را پرجمعیت و شلوغ توصیف کرد. او گفت: «میزان پریشانی و شرایط غیربهداشتی زندگی فراتر از درک بود. همه فقط آب و غذا می‌خواستند.» او خاطرنشان کرد که از هفتم اکتبر ۷۰ کارمند آنروا در غزه کشته شده‌اند.

آنروا در بیانیه قبلی خود اعلام کرد که بیش از ۶۷۰ هزار تن در نزدیک به ۱۵۰ تاسیسات پرجمعیت آنروا در سراسر غزه پناه گرفته‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی و زمینی خود به نوار غزه را که از زمان حمله غافلگیرانه گروه فلسطینی حماس در ۷ اکتبر تحت حملات هوایی بی‌امان قرار دارد، گسترش داده است. به گفته وزارت بهداشت غزه، بیش از ۱۰۳۰۰ تن از جمله حداقل ۸۷۹۶ فلسطینی و بیش از ۱۵۳۸ صهیونیست در این درگیری کشته شده‌اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILNANEWS: ژنراتور اصلی بیمارستان اندونزی در غزه از کار افتادبه گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «عاطف آل کحلوت» رئیس بیمارستان اندونزی در غزه امروز -پنجشنبه- گفت که ژنراتور اصلی این بیمارستان از کار افتاده است.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: نامه رئیس مجلس درباره غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شددر ادامه سفر هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روسیه، نامه رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تحولات غزه به رئیس دومای روسیه تحویل داده شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: برکات سفرهای حجت‌الاسلام رئیسی مرز شیعه و سنی نداردمشاور رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی با اشاره به سفر رئیسی به استان کردستان گفت: برکات این سفرها هم برای شیعیان است و هم برای اهل سنت.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: گالانت: بهای گزافی در غزه پرداخت کردیموزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد که این رژیم به دستاوردهای «حائزاهمیتی» در غزه دست یافته است اما اذعان کرد که این رژیم برای آن درحال پرداخت «بهایی گراف» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: فایننشال تایمز: اسرائیل به دنبال سرنگون کردن حماس نیستیک نشریه انگلیسی نوشت،‌ رژیم صهیونیستی در یورش زمینی به نوار غزه به دنبال آنچه که این نشریه «اهدافی عملگرایانه‌تر به دور از بلندپروازی برای سرنگون کردن حماس» خواند، است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕