سرمربی لیموندیس شیراز: برای هماهنگی نیاز به زمان داریم

لیموندیس، کارخانه‌ای در زمینه تولید مواد غذایی است که از سال ۱۳۹۱ در شهرک صنعتی تل بیضا شهرستان بیضا فعالیت می‌کند. انتظار علاقه‌مندان شیرازی بسکتبال، بالاخره در چهارم آبان‌ماه به سر رسید و نخستین دیدار لیموندیس، در زمین یکی از قدرتمندترین تیم‌های چندسال اخیر کشور برگزار شد. شهرداری گرگان، قهرمان سه دوره پیاپی لیگ برتر ایران میزبان لیموندیس بود و با حساب ۸۱ بر ۶۵ نماینده شیراز را مغلوب کرد.

دومین مسابقه لیموندیس، دوشنبه، ۸آبان در سالن دانشگاه آزاد شهر صدرا برگزار شد. مسابقه‌ای که گرچه با استقبال چندانی از سوی تماشاگران مواجه نشد، اما بسیار جذاب و تماشایی بود. سرمربی لیموندیس در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در خصوص مسابقه با مس کرمان و پیروزی بر این تیم اظهار کرد : مس تیم بسیار خوبی است که معمولا با ۴ بازیکن پیرامونی و یک بازیکن سنتر بازی می‌کند که این کار رقبا را سخت می‌کند. یعنی ما گاهی مجبور می‌شدیم که با ضرب‌آهنگ حریف بازی کنیم.

محمدرضا اسلامی افزود : وقتی نوع و سبک بازی تیم شما کلاسیک است و با یک تیم با ضرب‌آهنگ متفاوت بازی کنید، یک مقدار کار سخت می شود. در این بازی هم به نظر من تیم مس در لحظات حساس بازی خیلی خوب عمل کرد و تا آخرین لحظه جنگید. در بعضی دقایق نیز بازیکنان این تیم سعی داشتند که با انجام خطاهای متعدد، بازی را کنترل کنند و از اواسط هر کوارتر، محدودیت خطای تیمی آنها به اتمام می رسید و خطاهای بعد، منجر به پرتاب آزاد برای ما می‌شد.

به گزارش ایسنا، وی در تمجید از بازیکنان لیموندیس گفت: بچه‌های ما همت کردند و جنگیدند و در لحظات حساس مسابقه، توانستن به بازی برگردند. ما در یک دقیقه پایانی مسابقه، چند امتیاز از حریف عقب بودیم اما توانستیم بازی را برگردانیم و در آخرین لحظات، مسابقه را ببریم. خوشحالم که شروع خوبی در خانه داشتیم.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: نیاز به تدوین نقشه راه برای سلامت روان جامعه داریمرئیس دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز با اشاره به تأثیر مسائل سلامت روان در جامعه گفت: ما نیاز داریم که برای حوزه سلامت روان جامعه یک نقشه راه تدوین کنیم.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۱۹۸ پروژه در خراسان جنوبی مورد نیاز عشایر استمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: ۱۹۸ پروژه مورد نیاز عشایر استان در مرحله اول احصا شده که برای نهایی شدن و تخصیص اعتبار در حال بررسی است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: شمشیربازان می‌ترسند!/ نیاز جدی تیم ایران به روانشناسسرمربی تیم ملی شمشیربازی گفت: به دلیل نبود برخی امکانات نمی‌توانستیم از لحاظ روحی و بدنی همزمان بازیکنان را ریکاوری کنیم و برای رسیدن به موفقیت یک دست صدا ندارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: پروژه پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسدنماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم با حمایت ویژه سازمان شیلات ایران پروژه پرورش ماهیان خاویاری رنگین‌بان پلدختر در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: چین به تلاش‌هایش برای سازش در مساله فلسطین ادامه می‌دهدسخنگوی وزارت خارچه چین اعلام کرد، پکن به تلاش‌های بی وقفه خود برای یک سازش پایدار، قطعی و جامع مربوط به مساله فلسطین در مقتضی‌ترین زمان ممکن ادامه می‌دهد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: میانجیگری قطر برای بازگشایی گذرگاه رفحمنابع اعلام کردند که قطر در توافقی میان مصر، حماس و رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه رفح به میانجیگری پرداخته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕