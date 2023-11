حاشیه‌نگاری دیدار رهبر انقلاب با دانش‌آموزان/ زنگ اول؛ درس استکبارستیزی/ «بسیج لندن» در حسینیه امام خمینی

ISNA_FARSI: نگرانی رئیس اف‌بی‌آی از حملات الهام‌گرفته از حماس در آمریکامدیر اف‌بی‌آی به قانون‌گذاران آمریکایی گفته است که خطر توطئه‌های «تروریستی» در خاک آمریکا توسط افراد یا گروه‌هایی که ممکن است از حملات حماس علیه رژیم صهیونیستی الهام گرفته شده باشند، بالاست.

ALARABIYA_FA: کارشناسان سازمان ملل خواستار آزادی دو مدافع حقوق زن از زندان طالبان شدندکارشناسان سازمان ملل متحد، سه‌شنبه 9 عقرب (آبان) از طالبان خواستند که فوراً دو مدافع حقوق زن را که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برند و دلیلی برای

ETEMADONLINE: بورس کشورهای همسایه هم مانند ایران از زمان شروع جنگ غزه رنگ خون گرفته‌اند؟روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی وضعیت بورس کشورهای همسایه از زمان شروع جنگ غزه پرداخته است.

MASHREGHNEWS: الجزیره: حمله به اردوگاه جبالیا از بدترین حملات اسرائیل به غزه بودخبرگزاری الجزیره در گزارشی نوشت: بمباران اردوگاه جبالیا یکی از بدترین بمباران‌هایی بوده است که از زمان آغاز محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است.

ISNA_FARSI: حجم انفجارات در غزه تاکنون بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما بوده استرئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: حجم مواد منفجره‌ای که تاکنون رژیم صهیونسیتی علیه شهروندان و اماکن مسکونی غزه بکار برده، بزرگتر از حجم بمب اتمی آمریکا در هیروشیما است.

ALARABIYA_FA: کی‌یف: روسیه 118 نقطه در اوکراین را بمباران کردایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین چهارشنبه اعلام کرد روسیه طی 24 ساعت گذشته 118 شهر و روستای اوکراین را بمباران کرد، که بیش از هر روز دیگری طی سال جاری بوده

