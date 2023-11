سرعت و سبقت عامل اصلی تصادفات در معابر خلوت است

سرهنگ شریفی بیان داشت: برخی رانندگان ممکن است با دیدن خلوتی معابر شهر تهران، قصد سرعت و سبقت غیرمجاز جهت زودتر رسیدن و یا انجام حرکات نمایشی و لایی کشی داشته باشند که به این دسته از رانندگان توصیه می‌شود فریب خلوتی معابر را نخورند چرا که همیشه حادثه در کمین است و سرعت‌های بالا خطر ساز و خطر آفرین است پس با رعایت قانون، همواره با سرعت مقرره در سطح معابر تردد کنند.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها و معابر و میادین شهر تهران به منظور کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند چرا که برخی رانندگان با دیدن خلوتی معابر ممکن است سرعت خودروی خود را بالا برده و باعث حادثه و تصادفات دلخراش شوند.

رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان در صورت خلوتی معابر از عجله و شتاب در معابر خلوت خودداری کرده و با سرعت مطمئنه و حتی کمتر از آن تردد کنند و این احتیاط همان سرعتی است که اگر حادثه‌ای مقابل راننده روی داد بتواند خودروی خود را به موقع متوقف و از برخورد پرهیز کند.

