وی با اشاره به اینکه اصل ۵۰ قانون اساسی، محیط زیست را مکلف کرده که در حفظ محیط زیست تلاش کند، تصریح کرد: ۱۳۰۰گونه مهره دار که در حیات وحش کشور زیست می کنند مورد حفاظت هستند. ابدالی یاد آور شد: باتوجه به اینکه اصلی ترین وظیفه سازمان محیط زیست حفاظت از گونه در دل زیستگاه اصلی است هر ساله دو بار ۲۰۰‌گونه پرنده و ۱۲‌ گونه پستاندار سرشماری می شوند.

وی اظهار کرد: در دشت بوکان طبق آخرین آمار، ۲۴ قطعه مرغ میش زیست می کنند لذا برای حفظ این گونه باارزش نیازمند ایجاد سایت تکثیر هستیم. ابدالی خاطرنشان کرد: در طول دولت سیزدهم برای اولین بار در تاریخ کشور ۴ گونه از جمله گور به دشت کویر، گوزن به دشت های کرخه، آهو به دشت مغان را به طبیعت، معرفی مجدد شدند.

مدیر کل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان محیط زیست کشور افزود: در حال حاضر جمعیت یوز پلنگ ایرانی ۲۰ فرد است که برای حفظ ژن این گونه ارزشمند سایت تکثیر را راه اندازی کردیم و برای اولین بار طی یک کار علمی جفت گیری خارج از زیستگاه انجام شد.

وی ادامه داد: مشارکت مردمی حلقه مفقوده حفاظت از محیط زیست است به همین دلیل حضور سمن ها در این بخش ضروری است.

