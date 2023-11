سازمان تعزیرات حكومتی | خبرگزاری تسنیم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلف به منظور جلوگیری از تعطیلی و بیکاری کارگران و رونق و رشد تولید خبر داد.در قرارگاه مهار تورم و رشد تولید سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از تعطیلی یک کارخانه لبنی، تقسیط پرداخت جریمه در ۳۰ ماه مصوب شد.اضافه‌دریافتی خودروسازان به جیب مشتریان برگشت/ محکومیت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت متخلف

سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودروساز داخلی و بازگرداندن ۲۵۹ میلیارد ریال به خریداران خبر داد.گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس حکایت از احتکار ۲۱۰۰ دستگاه خودروی هایما از سوی این شرکت خودروسازی است که شرایط را برای ورود سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به آن و جریمه متخلفان احتمالی مهیا کرد.

سازمان استاندارد ایران به‌صورت رسمی وجود مشکلات استانداردی خودروهای دپوشده در پارکینگ‌های خودروسازان را رد کرد و به‌ این صورت شائبه احتکار خودروها قوت گرفت، آیا سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به این موضوع را ندارد؟وصول جریمه ۲ شرکت متخلف پتروشیمی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از وصول ۸۶ میلیاردی پرونده قاچاق فراورده‌های نفتی دو شرکت پتروشیمی در استان قزوین خبر داد.سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اقدام "تپسی" مبنی بر اینکه برای سرویس مدارس قراداد بسته و پول دریافت کرده ولی خدماتی ارائه نداده در قالب جرم تحصیل مال به طرق نامشروع قابل پیگیری است.

بسیاری از نانوایی‌ها اقدام به عرضه نان با آرد یارانه‌ای در اسنپ به چندین برابر قیمت مصوب می‌کنند و بی‌تفاوتی نهادهای ناظر و حتی توجیه این تخلف از سوی برخی از آنها باعث تداوم این تخلف محرز شده است.محکومیت ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروساز متخلف هنوز قطعی نشده/ سازمان حمایت پاسخ استعلام تعزیرات را نمی‌دهد!

