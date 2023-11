ساخت مسجد توسط انجمن خیریه ترکیه در افغانستان

بر اساس بیانیه این فدراسیون، محمد توران، رئیس این نهاد و اعضای هیئت مدیره، هیئت علمی و خدماتی اسماعیلیه و مقامات افغان در مراسم افتتاحیه این مسجد که"ملا عمر" و"محمود استاد عثمان‌اوغلو" نامگذاری شده‌اند شرکت کردند.در مراسم افتتاحیه این مسجد حملات اسرائیل به غزه محکوم شد.

رئیس فدراسیون انجمن‌هایی که برای انسان ارزش قائل هستند در سخنرانی خود ابراز امیدواری کرد که افتتاح این مسجد گامی در جهت آزادی مسجد الاقصی و پایان ظلم در سراسر جهان باشد. او با بیان اینکه مسجدی که با حمایت خیرین ساخته اند در بلندترین تپه این کشور قرار دارد، گفت: 350 نفر می‌توانند همزمان در مسجد ما نماز بخوانند. برای اینکه شکلی شبیه گنبد مسجد قبه الصخره داشته باشد با حساسیت خاصی از آجر تا مرمر، از کاشی تا درب به همه جزئیات توجه کردیم.

