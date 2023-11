زمین لزه 4.5 ریشتری شرق خراسان جنوبی را لرزاند

زمین لرزه‌ای با بزرگی پنج در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) نیز ساعت ۱۲ و ۴۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه روز گذشته حوالی شوسف شهرستان نهبندان را لرزاند که کانون آن در ۴۴ کیلومتری شوسف، ۵۳ کیلومتری سربیشه و ۶۹ کیلومتری مود ثبت شد.

زلزله ۴.۵ ریشتری در مقیاس امواج درونی زمین امروز «سربیشه» در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

به گزارش شبکه شرق، دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر در عمق ۷ کیلومتری زمین، شهر شوسف در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

زلزله‌ای به بزرگی ۵ ریشتر حوالی شوسف در خراسان جنوبی را لرزاند.

زمین‌لرزه ۵ ریشتری شوسف خراسان جنوبی را لرزاند/ اعزام ۳ تیم ارزیاب به کانون زلزله

