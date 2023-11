زمان انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت استخدام دبیری اعلام شد

آزمون استخدامی برای جذب ۲۲ هزار دبیر و هنرآموز برای تدریس در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های کشور مرداد امسال برگزار شد و با اعلام نتایج نهایی در اواخر مهر، ۱۵ هزار نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدند و حدود ۷ هزار ظرفیت خالی ماند.

پیش از این وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود که مرحله تکمیل ظرفیت برای این آزمون برگزار نخواهد شد چون ظرفیت باقی‌مانده، آزمون دبیری و هنرآموزی در کد رشته محل‌هایی است که متقاضی ندارد.هم‌اکنون محمدمهدی کاظمی؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که مرحله تکمیل ظرفیت برگزار خواهد شد.

او گفت: با توجه به پیام‌ها و درخواست‌های مکرر داوطلبان در خصوص تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز، بنابر هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته طی هفته‌های گذشته، به زودی دفترچه تکمیل ظرفیت، منتشر خواهد شد.

در خصوص رسیدگی به اعتراض‌ها، با تشکیل تیم‌هایی از ارزیابان حرفه‌ای مرحله قبل، انجام خواهد گرفت و تمامی درخواست‌های ثبت شده رسیدگی و نتیجه به ذینفعان اعلام آموزش می‌شود.

