زمان دوری شوامنی از میادین اعلام شد

شوامنی در فصل جاری از بازیکنان کلیدی و تاثیر گذار رئال مادرید بوده است. آسیب دیدگی این بازیکن باعث می شود تا بار دیگر شاهد بازگشت لوکا مودریچ به ترکیب اصلی رئال باشیم. رئال مادرید با تفاضل گل بهتر نسبت به خرونا در صدر جدول رده بندی رقابت های لالیگا قرار دارد. شاگردان آنچلوتی یکشنبه هفته آینده به مصاف رایو وایکانو می روند و برای حفظ صدرنشینی نیاز به پیروزی در این بازی دارند.

زمان انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت استخدام دبیری اعلام شدبه گزارش شبکه شرق، معاون وزارت آموزش و پرورش از انتشار دفترچه تکمیل ظرفیت برای استخدام دبیر و هنرآموز جدید خبر داد. آزمون استخدامی برای جذب ۲۲ هزار دبیر و هنرآموز برای تدریس در دبیرستان‌ها و هنرستان‌های کشور مرداد امسال برگزار شد و با اعلام نتایج نهایی در اواخر مهر، ۱۵ هزار نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدند و حدود ۷ هزار ظرفیت خالی ماند.

منبع: SharghDaily

۱۲۴ شهید در کرانه باختری از زمان عملیات طوفان الاقصیمنابع فلسطینی اعلام کردند که از زمان عملیات طوفان الاقصی مقاومت فلسطین علیه دشمن صهیونیستی ۱۲۴ تن در کرانه باختری شهید شده‌اند.

منبع: isna_farsi

رضا خندان، همسر نسرین ستوده: نسرین از زمان بازداشت اعلام اعتصاب غذا و دارو کرده استرضا خندان، همسر نسرین ستوده، در گفتگو با «وکلاپرس» درباره آخرین وضعیت بازداشت او گفت که «اطلاعی از اتهامات همسرم ندارم اما می‌دانم نسرین از زمان بازداشت اعلام اعتصاب غذا و دارو کرده است.» او افزود: «هیچ تماسی از سوی کانون وکلای مرکز با ما گرفته نشده است.

منبع: IranIntl

روستای «ساریه» خوزستان برگزیده جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاببراساس اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در نهمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب روستای «ساریه» از توابع دشت‌آزادگان روستای برگزیده دوستدار کتاب شناخته شد.

منبع: isna_farsi

دی‌بروینه هم‌تیمی رونالدو در النصرطبق اعلام روزنامه عربستانی، دی‌بروینه بعد از رفع مصدومیتش راهی النصر خواهد شد تا با کریستیانو رونالدو همبازی شود.

منبع: isna_farsi

بارندگی و سیلاب در عربستان/ مدارس چندین شهر مجازی شدنداداره هواشناسی عربستان اعلام کرد که بیشتر مناطق این کشور از روز گذشته (دوشنبه) تا جمعه با رگبار، رعد و برق و بارندگی متوسط تا شدید مواجه خواهند شد.

منبع: isna_farsi