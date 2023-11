به نظر براتی این رویداد یک زلزله اجتماعی در اسرائیل به راه انداخت و احساسات صهیونیست‌ها را علیه کابینه نتانیاهو تحریک کرد.در این ویدئو یکی از زنان صهیونیست دربند گروه های مقاومت با لحنی بسیار تند از نتانیاهو درخواست می کند که شکست را بپذیرد و هرچه سریع تر برای آزادی اسیران اقدام کند. بسیاری از ساکنان سرزمین های اشغالی پس از انتشار این ویدیو خواستار در اولویت قرار گرفتن آزادی اسیران و توقف عملیات نظامی برای دستیابی به یک توافق با حماس شدند.

این امر به خوبی در نظرسنجی های اخیر هویداست، درحالی که در نظرسنجی روزنامه معاریو در روزهای اول جنگ تمایل صهیونیست ها برای حمله زمینی به غزه 65 درصد بود اما با گذشت چند روز و مشخص شدن تعداد زیاد اسیران این تمایل به 49 درصد کاهش پیدا کرده است.

در چنین شرایطی کابینه نتانیاهو که همزمان آزادی اسیران و پیشروی زمینی در غزه را دنبال می کند با تنگناهای زیادی روبه روست. یک قرص نان و یک لیوان آب، حداکثر سهم روزانه هر کودک فلسطینی از کمک‌های بین المللی به غزه/گزارش اختصاصی بی بی از یکسو باید ضربه ای که اسرائیل در آغاز جنگ خورده را جبران کند و از سوی دیگر باید 230 اسیر اسرائیلی را از بند حماس رها سازد که این هدف ها آشکارا با هم تناقض دارند.بیست‌وهفتمین روز «طوفان الاقصی»| تداوم حملات هوایی و توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به غزه

MASHREGHNEWS: فیلم/ اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع'تصاویری از اصابت راکت‌های مقاومت به 'النقب' و 'بئر السبع' در سرزمین‌های اشغالی را مشاهده می‌کنید.

MASHREGHNEWS: فیلم/ حملات موشکی امروز 'سرایا القدس' به سرزمین‌های اشغالی'سرایا القدس' تصاویر حملات موشکی امروز به سرزمین‌های اشغالی را منتشر کرد.

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شهرهای اشغالی توسط گردان‌های قدس'سرایا القدس' تصاویر حملات موشکی امروز به سرزمین‌های اشغالی را منتشر کرد.

ISNA_FARSI: افزایش قیمت نفت در پی ادامه حملات رژیم صهیونیستیقیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا در آستانه نشست بانک‌های مرکزی بزرگ جهان از جمله فدرال رزرو و ادامه درگیری‌ها در سرزمین‌های اشغالی، افزایش یافت.

MASHREGHNEWS: فیلم/گورستان صهیونیست‌ها،‌ روایت یک جنایت پس از جنایتگورستان معروف به اعداد در سرزمین‌های اشغالی سال‌هاست مدفن شهدای گمنام فلسطینی است.

ISNA_FARSI: حمله موشکی به ایلات + فیلممنابع رسانه‌ای عبری صبح امروز (چهارشنبه) از حمله موشکی به شهر بندری ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

